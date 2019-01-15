НОВИНИЗ початку цієї доби російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООС: бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Один військовослужбовець отримав поранення
Фото: ООС
"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог відкрив вогонь з гранатометів в районі селища Славне, в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" - з автоматичних гранатометів поблизу селища Новоолександрівка", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
В результаті один військовослужбовець отримав поранення.
"Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються", - зазначають у штабі.
Нагадаємо, у районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі 14 січня загинув молодший сержант 72-ї окремої механізованої бригади імені "Чорних Запорожців" Микола Семенюк.
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15 01 2019 18:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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