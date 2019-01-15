ООС: бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі Один військовослужбовець отримав поранення

З початку цієї доби російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі.

Фото: ООС

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог відкрив вогонь з гранатометів в районі селища Славне, в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" - з автоматичних гранатометів поблизу селища Новоолександрівка", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил. В результаті один військовослужбовець отримав поранення. "Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються", - зазначають у штабі. Нагадаємо, у районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі 14 січня загинув молодший сержант 72-ї окремої механізованої бригади імені "Чорних Запорожців" Микола Семенюк.

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