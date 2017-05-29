Бойовики двічі використали заборонене Мінськими угодами озброєння, - штаб АТО

З початку доби серед військовослужбовців ЗСУ втрат не було

Обстановка у районі проведення АТО залишається напруженою, проте передбаченою та цілком контрольованою українськими захисниками.

З початку доби підрозділи російсько-окупаційних бандформувань 16 разів застосовували зброю проти підрозділів ЗС України, зокрема, двічі використовували заборонене Мінськими угодами важке артилерійське озброєння, інформує прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення о пів на третю годину ночі незаконні збройні формування впродовж тридцяти хвилин обстрілювали оборонні укріплення українських воїнів під Красногорівкою з важких артилерійських систем калібру 122 й 152 мм. Понад півтора десятка смертоносних боєприпасів розірвались поблизу наших позицій. На щастя, ніхто з українських воїнів не постраждав.

На тому ж напрямку бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів в районі Гнутового, Водяного та Мар'їнки. Наші опорні пункти біля Широкиного противник обстріляв з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Красногорівки та Мар'їнки вдень вели вогонь ворожі снайпери та кулеметники.

Донецький напрямок. Тут ситуація дещо стабілізувалася, але ворожі обстріли не припинилися. Зокрема, на світанку проросійські бандформування здійснили обстріл укріплень ЗС України у передмісті Авдіївки з мінометів різних калібрів, у тому числі й заборонених, гранатометів та стрілецької зброї. Ще раніше під ворожий обстріл зі стрілецької зброї потрапили наші позиції в районі н.п. Кам'янка. А опівдні бандити вдарили з 82-мм мінометів та легшого озброєння по одному з опорних пунктів неподалік Троїцького

Луганський напрямок. З початку доби ворог найчастіше застосовував зброю проти українських воїнів, які тримають оборону біля Кримського. Там він застосовував гранатомети різних модифікацій та великокаліберні кулемети. Також з піхотного озброєння противник вів вогонь біля Малинового та Донця. Бійців сил АТО, котрі несуть службу біля селища Новотошківське, вицілював ворожий снайпер.

З початку доби серед військовослужбовців ЗС України втрат не було.

Нагадаємо, що в результаті бойових дій минулої доби семеро військовослужбовців ЗСУ отримали поранення та бойові травми на Донбасі.