Бойовики ІД в Іраку вбили щонайменше десятьох солдатів

Бойовики були переодягнені в солдатську форму

Бойовики «Ісламської держави» 23 квітня обстріляли конвой іракських сил безпеки, внаслідок чого загинули 10 солдатів та прикордонників. Поранення отримали 20 людей.

Про це повідомляє France24.

За інформацією представника армії Іраку, напад стався у віддаленому пустельному районі на заході країни, неподалік кордону з Йорданією. Бойовики були переодягнені в солдатську форму.

"Члени ІД за допомогою автоматів та ракетних установок атакували цивільні та військові автомобілі, які перевозили солдатів поблизу міста Ер-Рутба", – повідомив представник іракської армії.

Нагадаємо, на південь від Мосула в результаті нападу загинули троє іракських поліцейських.

Ісламська держава обговорює з "Аль-Каїдою" альянс, оскільки іракські війська наближаються до бойовиків IДІЛ в Мосулі.