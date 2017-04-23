CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики «Ісламської держави» 23 квітня обстріляли конвой іракських сил безпеки, внаслідок чого загинули 10 солдатів та прикордонників. Поранення отримали 20 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики ІД в Іраку вбили щонайменше десятьох солдатів
Бойовики були переодягнені в солдатську форму
Фото: afp.com
Про це повідомляє France24.
За інформацією представника армії Іраку, напад стався у віддаленому пустельному районі на заході країни, неподалік кордону з Йорданією. Бойовики були переодягнені в солдатську форму.
"Члени ІД за допомогою автоматів та ракетних установок атакували цивільні та військові автомобілі, які перевозили солдатів поблизу міста Ер-Рутба", – повідомив представник іракської армії.
Нагадаємо, на південь від Мосула в результаті нападу загинули троє іракських поліцейських.
Ісламська держава обговорює з "Аль-Каїдою" альянс, оскільки іракські війська наближаються до бойовиків IДІЛ в Мосулі.
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