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Бойовики ІД в Іраку вбили щонайменше десятьох солдатів

Бойовики були переодягнені в солдатську форму
Бойовики «Ісламської держави» 23 квітня обстріляли конвой іракських сил безпеки, внаслідок чого загинули 10 солдатів та прикордонників. Поранення отримали 20 людей.
Бойовики ІД в Іраку вбили щонайменше десятьох солдатів Фото: afp.com

Про це повідомляє France24.

За інформацією представника армії Іраку, напад стався у віддаленому пустельному районі на заході країни, неподалік кордону з Йорданією. Бойовики були переодягнені в солдатську форму.

"Члени ІД за допомогою автоматів та ракетних установок атакували цивільні та військові автомобілі, які перевозили солдатів поблизу міста Ер-Рутба", – повідомив представник іракської армії.

Нагадаємо, на південь від Мосула в результаті нападу загинули троє іракських поліцейських.

Ісламська держава обговорює з "Аль-Каїдою" альянс, оскільки іракські війська наближаються до бойовиків IДІЛ в Мосулі.

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23 04 2017 23:59
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