Бойовики ІДІЛ можуть збільшити кількість терактів в Європі, -ЗМІ
"Ми станемо свідками збільшення кількості нападів на Захід, які покликані підвищити бойовий дух бойовиків, які зазнали важких втрат", - сказав глава курдської розвідки Лахур Талабані, повідомляє The Telegraph.
За його словами, може йтися про теракти зі складною організацією, якою займатимуться люди з оточення аль-Багдаді.
Він також зазначив, що на території Іраку можуть з'явитися групи молодих екстремістів, якщо влада країни не зробить в цьому відношенні радикальних політичних реформ.
"ІДІЛ втратила багато землі в Іраку і Сирії, але це не кінець ІДІЛ", - сказав Талабані.
Нагадаємо, у липні підтримувані США сили сирійської опозиції звільнили від бойовиків "Ісламської держави" частину Ракки, що вважається столицею бойовиків.
Минулого місяця сирійські урядові війська звільнили від ІДІЛ місто Аль-Сухна, що розташоване в провінції Хомс і було останнім оплотом ісламістів у ній.
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