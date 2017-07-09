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Бойовики ІДІЛ можуть збільшити кількість терактів в Європі, -ЗМІ

Напади можуть бути покликані для підвищення бойового духу терористів
Лідер терористичного угруповання "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді планує нову хвилю терактів у європейських країнах, щоб підняти бойовий дух терористів після поразок в Іраку і Сирії.
Бойовики ІДІЛ можуть збільшити кількість терактів в Європі, -ЗМІ Фото:reuters

"Ми станемо свідками збільшення кількості нападів на Захід, які покликані підвищити бойовий дух бойовиків, які зазнали важких втрат", - сказав глава курдської розвідки Лахур Талабані, повідомляє The Telegraph.

За його словами, може йтися про теракти зі складною організацією, якою займатимуться люди з оточення аль-Багдаді.

Він також зазначив, що на території Іраку можуть з'явитися групи молодих екстремістів, якщо влада країни не зробить в цьому відношенні радикальних політичних реформ.

"ІДІЛ втратила багато землі в Іраку і Сирії, але це не кінець ІДІЛ", - сказав Талабані.

Нагадаємо, у липні підтримувані США сили сирійської опозиції звільнили від бойовиків "Ісламської держави" частину Ракки, що вважається столицею бойовиків.

Минулого місяця сирійські урядові війська звільнили від ІДІЛ місто Аль-Сухна, що розташоване в провінції Хомс і було останнім оплотом ісламістів у ній.

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07 09 2017 14:08
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