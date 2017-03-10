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Бойовики ІДІЛ показали відео з захопленими російськими військовими

Міноборони РФ спростовує заяву бойовиків
Терористична організація "Ісламська держава" опублікувала відео, на якому, за її твердженням, зняті двоє російських військових, захоплених в полон в боях за сирійське місто Дейр-ез-Зор.
Бойовики ІДІЛ показали відео з захопленими російськими військовими Фото: dengi-info.com

Про це повідомляє організація SITE Intelligence Group, яка відстежує діяльність терористів.

На відео один з чоловіків називає своє ім'я - Заболотний Роман Васильович, 1979 року народження, уродженець селища Світанок Аксайського району Ростовської області. Він також говорить, що людина поруч - це Сурканов Григорій Михайлович, 1978 року народження, уродженець Домодедовского району.

 

 

 

Нагадаємо, 28 вересня угруповання "Ісламська держава" взяло в заручники двох російських солдатів в сирійському місті Дейр-ез-Зор. Водночас, представник російської авіабази Хмеймім розповів агентству "Інтефакс", що інформація про захоплення в полон і загибелі російський військових не відповідає дійсності.

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03 10 2017 17:52
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