Бойовики ІДІЛ показали відео з захопленими російськими військовими

Про це повідомляє організація SITE Intelligence Group, яка відстежує діяльність терористів.

На відео один з чоловіків називає своє ім'я - Заболотний Роман Васильович, 1979 року народження, уродженець селища Світанок Аксайського району Ростовської області. Він також говорить, що людина поруч - це Сурканов Григорій Михайлович, 1978 року народження, уродженець Домодедовского району.

