Бойовики ІДІЛ показали відео з захопленими російськими військовими
Про це повідомляє організація SITE Intelligence Group, яка відстежує діяльність терористів.
На відео один з чоловіків називає своє ім'я - Заболотний Роман Васильович, 1979 року народження, уродженець селища Світанок Аксайського району Ростовської області. Він також говорить, що людина поруч - це Сурканов Григорій Михайлович, 1978 року народження, уродженець Домодедовского району.
Video of 2 captured Russian soldiers from Amaq confirms earlier news that ISIS did capture them. pic.twitter.com/uIsC9HA1Km— AlqalaamVID (@AlqalaamVID) 3 жовтня 2017 р.
Нагадаємо, 28 вересня угруповання "Ісламська держава" взяло в заручники двох російських солдатів в сирійському місті Дейр-ез-Зор. Водночас, представник російської авіабази Хмеймім розповів агентству "Інтефакс", що інформація про захоплення в полон і загибелі російський військових не відповідає дійсності.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа