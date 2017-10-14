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Бойовики ІДІЛ залишають сирійську Ракку

Бойовики попрямували в невідомому напрямку
Всі сирійські бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" покинули місто Ракка, окремі райони якого досі лишалися під контролем джихадистів.
Бойовики ІДІЛ залишають сирійську Ракку Фото: Reuters

Бойовики залишили Ракку разом з членами своїх родин і попрямували в невідомому напрямку, повідомляє портал i24 News з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Зараз триває підготовка до виведення з Ракки іноземних бойовиків-членів ІДІЛ.

Представник Ракки заявив, що сирійські члени ІДІЛ здалися підтримуваним США "Демократичним силам Сирії", які намагаються взяти повний контроль над містом. Він не уточним точну кількість джихадистів, які здалися.

Наступ проти ІДІЛ у Рацці сирійські повстанці на чолі з курдами розпочали на початку червня під прикриттям авіаударів коаліції на чолі зі США.  

Втрата Ракки стане серйозним ударом для ІДІЛ, яка зазнала значних невдач минулого року, включаючи втрату Мосула - другого за величиною міста Іраку і найбільшого, яке коли-небудь  перебувало під контролем "Ісламської держави".

Нагадаємо, що в Сирії в ході атаки американського безпілотника ліквідовано британську громадянку Саллі Джонс, яка воювала у лавах "Ісламської держави".

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14 10 2017 16:35
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