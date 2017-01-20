Бойовики ІДІЛ знищили частину стародавнього амфітеатру в Пальмірі

Джихадисти також знищили один із найвідоміших монументів стародавньої Пальміри

Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) зруйнували частину амфітеатру в Пальмірі.

За інформацією агентства, найбільше постраждав фасад амфітеатру. Крім нього, бойовики знищили один з найвідоміших монументів стародавньої Пальміри - тетрапілон (чотири колони). Інформацію про руйнування агентству підтвердив генеральний директор департаменту старожитностей і музеїв Сирії Маамун Абдулкарим. Ступінь руйнування архітектурних пам'яток він не уточнив, - повідомляє агентство Reuters із посиланням на сирійську владу.

Римський амфітеатр у Пальмірі був побудований у II столітті. Його внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У травні в римському амфітеатрі Пальміри пройшов концерт симфонічного оркестру російського Маріїнського театру (на фото).

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, бойовики "Ісламської держави" розпочали найбільший за багато місяців наступ на утримувані урядовими силами райони Сирії.

Нагадаємо, 7 січня очолювана США коаліція повідомила про ліквідацію в місті Ракка (на півночі Сирії) одного з лідерів ІДІЛ Махмуда Аль-Ісаві, який відповідав за пропаганду і розвідку.