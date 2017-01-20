Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики ІДІЛ знищили частину стародавнього амфітеатру в Пальмірі

Джихадисти також знищили один із найвідоміших монументів стародавньої Пальміри
Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) зруйнували частину амфітеатру в Пальмірі.
Бойовики ІДІЛ знищили частину стародавнього амфітеатру в Пальмірі Фото:Getty images

За інформацією агентства, найбільше постраждав фасад амфітеатру. Крім нього, бойовики знищили один з найвідоміших монументів стародавньої Пальміри - тетрапілон (чотири колони). Інформацію про руйнування агентству підтвердив генеральний директор департаменту старожитностей і музеїв Сирії Маамун Абдулкарим. Ступінь руйнування архітектурних пам'яток він не уточнив, -  повідомляє агентство Reuters із посиланням на сирійську владу.

Римський амфітеатр у Пальмірі був побудований у II столітті. Його внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У травні в римському амфітеатрі Пальміри пройшов концерт симфонічного оркестру російського Маріїнського театру (на фото).

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, бойовики "Ісламської держави" розпочали найбільший за багато місяців наступ на утримувані урядовими силами райони Сирії.

Нагадаємо, 7 січня очолювана США коаліція повідомила про ліквідацію в місті Ракка (на півночі Сирії) одного з лідерів ІДІЛ Махмуда Аль-Ісаві, який відповідав за пропаганду і розвідку.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2017 12:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat