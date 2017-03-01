Бойовики із гранатометів обстріляли село в Донецькій області, - штаб АТО

Бойовики на Донбасі вночі 3 січня обстріляли з гранатометів село Павлопіль Волноваського району Донецької області.

"За ніч вже відбулося 5 обстрілів. З гранатометів і стрілецької зброї тричі була обстріляна Новозванівка, зі стрілецької зброї - Водяне і з гранатометів - Павлопіль", - розповів речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".

Відзначимо, що минулої доби окупанти, застосовуючи ПТРК, міномети, гранатомети, озброєння БМП і стрілецьку зброю, продовжили вести вогонь по позиціях ЗСУ на всіх напрямках.