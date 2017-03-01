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Бойовики із гранатометів обстріляли село в Донецькій області, - штаб АТО

За ніч відбулося п'ять обстрілів
Бойовики на Донбасі вночі 3 січня обстріляли з гранатометів село Павлопіль Волноваського району Донецької області.
Бойовики із гранатометів обстріляли село в Донецькій області, - штаб АТО Леонід Матюхін. Фото: Facebook/ato.news

"За ніч вже відбулося 5 обстрілів. З гранатометів і стрілецької зброї тричі була обстріляна Новозванівка, зі стрілецької зброї - Водяне і з гранатометів - Павлопіль", - розповів речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".

Відзначимо, що минулої доби окупанти, застосовуючи ПТРК, міномети, гранатомети, озброєння БМП і стрілецьку зброю, продовжили вести вогонь по позиціях ЗСУ на всіх напрямках.

Нагадаємо, що другого січня двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули в зоні проведення АТО. Ще двоє отримали поранення в результаті порушення правил поводження зі зброєю в одній з військових частин поблизу Мар'їнки.

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03 01 2017 10:17
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