Бойовики "Л/ДНР" розікрали понад три тонни пального з Росії, – розвідка

Кошти від продажу пального бойовики витрачали на придбання алкогольних напоїв та наркотичних речовин

У з'єднаннях і частинах російсько-терористичних військ на сході України зростає кількість випадків розкрадання "гумдопомоги" з Російської Федерації.

Так, у п'ятницю, 27 жовтня, в одній з військових частин "1 АК" терористичної організації "ДНР" виявлено велику нестачу пально-мастильних матеріалів.

"Зокрема, обсяги вкраденого бензину і дизельного пального становлять від трьох тонн і більше. Вже встановлено, що бойовики, які підозрюються у розкраданні пального, витрачали реалізовані кошти на придбання алкоголю і наркотичних речовин", - повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Російські командири бойовиків призначили додаткові перевірки в інших окупаційних частинах та з'єднаннях.

Нагадаємо, за минулу добу, 28 жовтня, зафіксовано збільшення обстрілів українських позицій з боку бойовиків на Донецькому напрямку.

