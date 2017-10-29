Бойовики "Л/ДНР" розікрали понад три тонни пального з Росії, – розвідка
Так, у п'ятницю, 27 жовтня, в одній з військових частин "1 АК" терористичної організації "ДНР" виявлено велику нестачу пально-мастильних матеріалів.
"Зокрема, обсяги вкраденого бензину і дизельного пального становлять від трьох тонн і більше. Вже встановлено, що бойовики, які підозрюються у розкраданні пального, витрачали реалізовані кошти на придбання алкоголю і наркотичних речовин", - повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Російські командири бойовиків призначили додаткові перевірки в інших окупаційних частинах та з'єднаннях.
Нагадаємо, за минулу добу, 28 жовтня, зафіксовано збільшення обстрілів українських позицій з боку бойовиків на Донецькому напрямку.
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