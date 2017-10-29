Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики "Л/ДНР" розікрали понад три тонни пального з Росії, – розвідка

Кошти від продажу пального бойовики витрачали на придбання алкогольних напоїв та наркотичних речовин
У з'єднаннях і частинах російсько-терористичних військ на сході України зростає кількість випадків розкрадання "гумдопомоги" з Російської Федерації.
Бойовики "Л/ДНР" розікрали понад три тонни пального з Росії, – розвідка Фото: alphagas.ru

Так, у п'ятницю, 27 жовтня, в одній з військових частин "1 АК" терористичної організації "ДНР" виявлено велику нестачу пально-мастильних матеріалів.

"Зокрема, обсяги вкраденого бензину і дизельного пального становлять від трьох тонн і більше. Вже встановлено, що бойовики, які підозрюються у розкраданні пального, витрачали реалізовані кошти на придбання алкоголю і наркотичних речовин", - повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Російські командири бойовиків призначили додаткові перевірки в інших окупаційних частинах та з'єднаннях.

Нагадаємо, за минулу добу, 28 жовтня, зафіксовано збільшення обстрілів українських позицій з боку бойовиків на Донецькому напрямку.
 

 

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 10 2017 17:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.