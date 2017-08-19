Роздільне навчання буде здійснюватися за системою "православного педагога-новатора" в деяких школах для "збереження здоров'я дітей"

У деяких школах в підконтрольному російським бойовикам Луганську з 1 вересня хлопчики навчатимуться в школі окремо від дівчаток.

Інформацію розповсюдило так зване керівництво окупованого міста, інформують "ЗМІ" терористів.

Володимир Базарний - російський шовініст, прихильник імперіалізму Росії і консервативних методів навчання на основі віровчень РПЦ. Відкидає досягнення сучасної цивілізації, постійно критикує західну філософію.

На початку серпня керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит РПЦ Іларіон (Алфєєв), який свого часу навчався в Оксфорді, заявив про шкоду навчання за кордоном.

"Хлопцям і дівчаткам краще вчитися окремо, тому що тоді дівчинка виховується в образі жінки, матері, а хлопчик росте чоловіком", - розповіли педагоги, які залишилися працювати там після початку російської агресії в Донбасі, про "здоров'язберігаючих технологіях".

Таким чином, в школі №30 з'явиться клас хлопчиків і клас дівчаток, а в школі №17 - три класи: для хлопчиків, для дівчаток і загальний клас. Представники незаконних збройних формувань також хочуть, щоб й інші школи окупованого міста стали працювати за цією схемою. Відзначається, що за даною технологією працюють тисячі російських шкіл.

Нагадаємо, що на окупованій частині Луганської області (ОРЛО) видали "навчальний посібник", який в якості назви жителів Донбасу вводить термін "донбасит".

До слова, в анексованому Криму священики російської православної церкви Московського патріархату беруть участь у військовій пропаганді серед дітей. Зокрема, відправляють дітей в табори, де їх "вчать бути розвідниками".