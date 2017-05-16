Бойовики "ЛНР" забили до смерті місцевого жителя

27 квітня чоловік перетнув блокпост бойовиків і більше на підконтрольну України територію не повернувся

У Луганську співробітники "комендатури ЛНР" під час "роз'яснювальної бесіди" до смерті побили 38-річного жителя Станиці-Луганської

Про це йдеться на сайті ГУ НП Луганської області.

Загиблий заробляв тим, що за невелику плату допомагав переносити сумки з речами людям, які перетинають КПВВ "Станиця-Луганська" від блокпоста на підконтрольній Україні території до блокпоста сепаратистів.

27 квітня чоловік перетнув блокпост бойовиків і більше на підконтрольну України територію не повернувся.

Молодший брат зниклого знайшов в соцмережах оголошення про те, що на вул. Ломоносова окупованого Луганська знайшли труп чоловіка. За описом померлого і його речей рідні впізнали зниклого.

"У висновку сказано, що смерть наступила внаслідок больового шоку. Але мені вистачило того, що я побачив: на тілі брата живого місця не було. Сильно спотворений, переламані хребет, руки, ноги. Жахливо побитий, видно, що забили до смерті", - розповідає брат загиблого.

Під час проведення оперативних заходів, співробітники поліції отримали оперативну інформацію про те, що в той день бойовики у себе на блокпосту затримали чоловіка і відвезли в так звану "комендатуру" Луганська, де з ним проводили "роз'яснювальну бесіду", під час якої чоловік помер від численних тілесних ушкоджень та був вивезений бойовиками і викинутий на вул. Ломоносова.