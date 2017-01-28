Бойовики "ЛНР" зізнаються в артилерійських обстрілах житлових кварталів - розвідка

Терористи так званої "ЛНР" з числа місцевих жителів повідомляють про накази російських офіцерів обстрілювати житлові квартали міст та передові позиції свого полку.

Відповідну інформацію повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України у Facebook.

"Військовослужбовці 6-го окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ з числа місцевих жителів подають анонімні заяви до "МДБ", у яких повідомляють про злочинні накази офіцерів ЗС РФ щодо артилерійських та мінометних обстрілів жилих районів та передових позицій підрозділів 2 АК", - йдеться в повідомленні ГУР.

Нагадаємо, що раніше розвідка повідомляла, що бойовики дев'ятого окремого штурмового полку морської піхоти з числа громадян РФ проявляють зневагу до військовослужбовців зі складу місцевих мешканців.

Також головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що проросійським бойовикам на Донбасі обіцяють щомісячну винагороду за "службу" на передових позиціях та участь у зіткненнях із силами АТО.