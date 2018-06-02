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Бойовики майже п'ять годин били з мінометів по силах АТО під Луганським

Обстріли супроводжувалися вогнем з крупнокаліберних кулеметів та гранатометів
Минулої доби у зоні АТО бойовики 4 рази відкрили прицільних вогонь по позиціях українських військових. Незаконні збройні формування випустили 27 снарядів зі 120-мм та 82-мм мінометів.
Бойовики майже п Фото:unian

На Луганському напрямку бойовики відкрили вогонь в районі Світлодарської дуги: "Після обіду противник впродовж майже п’яти годин із незначними перервами влаштував три мінометні обстріли по захисниках Луганського". НЗФ відкрили вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів, випустивши 16 та 4 міни відповідно, - повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

За словами речника, обстріли супроводжувалися вогнем з крупнокаліберних кулеметів та гранатометів. Українські військові двічі відкрили вогонь у відповідь.

На Донецькому напрямку вчора НЗФ один раз порушили режим тиші. "Близько 14.00 по наших опорних пунктах у районі Лебединського противник прицільно випустив сім снарядів зі 120-мм мінометів. Українські військовослужбовці двічі відкривали вогонь у відповідь із озброєння, не забороненого Мінськими домовленостями", – зазначив Гуцуляк.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 лютого, бойовики 4 рази порушили перемир'я - ніхто із українських військовослужбовців не постраждав.
 

 

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06 02 2018 16:47
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