Бойовики майже вдвічі зменшили кількість обстрілів позицій сил АТО, – штаб
"Сьогоднішній день у районах проведення АТО вчергове не пройшов спокійно. І хоча у порівнянні з минулою добою російсько-окупаційні угруповання майже вдвічі зменшили кількість обстрілів українських позицій, напружена ситуація і далі зберігається на Донецькому напрямку", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 6 серпня 2017 року.
Після опівночі бойовики тричі з різних напрямків вели вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і гранатометів по наших позиціях на підступах до Авдіївки. А близько 2 ночі незаконні збройні формування застосовували озброєння БМП неподалік Пісків.
Майже о 16:00 бойовики випустили 3 міни калібру 120 мм по позиціях сил АТО в районі Кримського, що на Луганському напрямку.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 31 раз відкривали вогонь, в результаті троє українських військовослужбовців отримали поранення.
Починаючи з 1 серпня розмір грошової винагороди за виконання бойових завдань у зоні АТО на першій лінії для військовослужбовців Збройних Сил України збільшено з 7500 до 10 000 гривень.
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