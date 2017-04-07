Бойовики мовчать про долю затриманих українців, – Геращенко

Сьогодні на окупованих територіях - вже 132 заручники, цифра зростає, додаються цивільні

Бойовики з ОРДЛО не надають жодної відповіді на запити Києва про долю затриманих українців.

У вівторок Міжнародному комітету Червоного хреста вдалося передати посилки від родичів заручників в Макіївську колонію.

"До самих хлопців МКЧХ вчергове не пустили, знову категорично відмовили в допуску до наших заручників", - повідомила представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

"Сьогодні на окупованих територіях - вже 132 заручники, цифра зростає, додаються цивільні, а ОРДЛО не дають нам жодної відповіді на наші запити про долю українців (зокрема, й про місцеутримання Стаса Асєєва, інших). Натомість, продовжують наполягати на звільненні злочинців, які не мають жодного відношення до АТО, наприклад, беркутівців, що вбивали Небесну Сотню. Це для розуміння, що відбувається в Мінську", - написала Геращенко.

Нагадаємо, в ході засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 21 липня була досягнута домовленість завершити узгодження списку заручників і почати процес обміну до наступного засідання ТКГ 5 липня.