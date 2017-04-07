Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики мовчать про долю затриманих українців, – Геращенко

Сьогодні на окупованих територіях - вже 132 заручники, цифра зростає, додаються цивільні
Бойовики з ОРДЛО не надають жодної відповіді на запити Києва про долю затриманих українців.
Бойовики мовчать про долю затриманих українців, – Геращенко Фото: Reuters

У вівторок Міжнародному комітету Червоного хреста вдалося передати посилки від родичів заручників в Макіївську колонію.

"До самих хлопців МКЧХ вчергове не пустили, знову категорично відмовили в допуску до наших заручників", - повідомила представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

"Сьогодні на окупованих територіях - вже 132 заручники, цифра зростає, додаються цивільні, а ОРДЛО не дають нам жодної відповіді на наші запити про долю українців (зокрема, й про місцеутримання Стаса Асєєва, інших). Натомість, продовжують наполягати на звільненні злочинців, які не мають жодного відношення до АТО, наприклад, беркутівців, що вбивали Небесну Сотню. Це для розуміння, що відбувається в Мінську", - написала Геращенко.

Нагадаємо, в ході засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 21 липня була досягнута домовленість завершити узгодження списку заручників і почати процес обміну до наступного засідання ТКГ 5 липня.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 07 2017 18:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.