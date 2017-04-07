Бойовики мовчать про долю затриманих українців, – Геращенко
У вівторок Міжнародному комітету Червоного хреста вдалося передати посилки від родичів заручників в Макіївську колонію.
"До самих хлопців МКЧХ вчергове не пустили, знову категорично відмовили в допуску до наших заручників", - повідомила представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.
"Сьогодні на окупованих територіях - вже 132 заручники, цифра зростає, додаються цивільні, а ОРДЛО не дають нам жодної відповіді на наші запити про долю українців (зокрема, й про місцеутримання Стаса Асєєва, інших). Натомість, продовжують наполягати на звільненні злочинців, які не мають жодного відношення до АТО, наприклад, беркутівців, що вбивали Небесну Сотню. Це для розуміння, що відбувається в Мінську", - написала Геращенко.
Нагадаємо, в ході засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 21 липня була досягнута домовленість завершити узгодження списку заручників і почати процес обміну до наступного засідання ТКГ 5 липня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа