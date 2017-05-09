Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Бойовики можуть направити зброю в інші зони конфлікту, якщо США нададуть Україні зброю, - Путін

Путін впевнений, що нічого не зміниться в конфлікті на Донбасі
Президент Росії Володимир Путін заявляє, що якщо США поставлять зброю в Україну, то проросійські бойовики можуть направити свою зброю в інші українські регіони.
Бойовики можуть направити зброю в інші зони конфлікту, якщо США нададуть Україні зброю, - Путін Фото:Reuters

"Це суверенне рішення (відправка летальної зброї Україні - УНІАН) США - кому продавати зброю або поставляти безкоштовно, і тієї країни, яка є реципієнтом цієї допомоги. Ми на цей процес вплинути ніяк не зможемо", - сказав Путін, повідомляє УНІАН.

За його словами, "є міжнародні правила і підходи: поставка зброї в зону конфлікту не йде на користь умиротворення, а лише погіршує ситуацію".

"Якщо це станеться в даному разі, то принципово це рішення ситуацію не змінить, взагалі ніяк не вплине на зміну ситуації, але кількість жертв, безумовно, може збільшитися", - упевнений Путін.

"Хочу підкреслити, щоб всім було зрозуміло: нічого не зміниться", - зазначив президент РФ.

"Є ще один момент, на який варто звернути увагу: хто виношує такі ідеї. Це полягає в тому, що у самопроголошених республік достатньо зброї, в тому числі захопленої у протиборчої сторони - у націоналістичних батальйонів і так далі. І якщо американська зброя надходитиме в зону конфлікту, буде важко сказати, як синитимуть проголошені республіки. Можливо, вони направлять наявну у них зброю в інші зони конфлікту, які чутливі для тих, хто створює проблеми для них", - сказав Путін.

Нагадаємо, що Путін вніс до Державної Думи проект федерального закону, який дозволить РФ використовувати ППО на кордонах Білорусі з ЄС та Україною.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 09 2017 10:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.