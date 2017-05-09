Бойовики можуть направити зброю в інші зони конфлікту, якщо США нададуть Україні зброю, - Путін
"Це суверенне рішення (відправка летальної зброї Україні - УНІАН) США - кому продавати зброю або поставляти безкоштовно, і тієї країни, яка є реципієнтом цієї допомоги. Ми на цей процес вплинути ніяк не зможемо", - сказав Путін, повідомляє УНІАН.
За його словами, "є міжнародні правила і підходи: поставка зброї в зону конфлікту не йде на користь умиротворення, а лише погіршує ситуацію".
"Якщо це станеться в даному разі, то принципово це рішення ситуацію не змінить, взагалі ніяк не вплине на зміну ситуації, але кількість жертв, безумовно, може збільшитися", - упевнений Путін.
"Хочу підкреслити, щоб всім було зрозуміло: нічого не зміниться", - зазначив президент РФ.
"Є ще один момент, на який варто звернути увагу: хто виношує такі ідеї. Це полягає в тому, що у самопроголошених республік достатньо зброї, в тому числі захопленої у протиборчої сторони - у націоналістичних батальйонів і так далі. І якщо американська зброя надходитиме в зону конфлікту, буде важко сказати, як синитимуть проголошені республіки. Можливо, вони направлять наявну у них зброю в інші зони конфлікту, які чутливі для тих, хто створює проблеми для них", - сказав Путін.
Нагадаємо, що Путін вніс до Державної Думи проект федерального закону, який дозволить РФ використовувати ППО на кордонах Білорусі з ЄС та Україною.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- ВІДЕО CNN оприлюднив відео затримання в Україні шпигунів КНДР, які хотіли вкрасти ракетні технології
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків