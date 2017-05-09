Бойовики можуть направити зброю в інші зони конфлікту, якщо США нададуть Україні зброю, - Путін

Путін впевнений, що нічого не зміниться в конфлікті на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що якщо США поставлять зброю в Україну, то проросійські бойовики можуть направити свою зброю в інші українські регіони.

"Це суверенне рішення (відправка летальної зброї Україні - УНІАН) США - кому продавати зброю або поставляти безкоштовно, і тієї країни, яка є реципієнтом цієї допомоги. Ми на цей процес вплинути ніяк не зможемо", - сказав Путін, повідомляє УНІАН.

За його словами, "є міжнародні правила і підходи: поставка зброї в зону конфлікту не йде на користь умиротворення, а лише погіршує ситуацію".

"Якщо це станеться в даному разі, то принципово це рішення ситуацію не змінить, взагалі ніяк не вплине на зміну ситуації, але кількість жертв, безумовно, може збільшитися", - упевнений Путін.

"Хочу підкреслити, щоб всім було зрозуміло: нічого не зміниться", - зазначив президент РФ.

"Є ще один момент, на який варто звернути увагу: хто виношує такі ідеї. Це полягає в тому, що у самопроголошених республік достатньо зброї, в тому числі захопленої у протиборчої сторони - у націоналістичних батальйонів і так далі. І якщо американська зброя надходитиме в зону конфлікту, буде важко сказати, як синитимуть проголошені республіки. Можливо, вони направлять наявну у них зброю в інші зони конфлікту, які чутливі для тих, хто створює проблеми для них", - сказав Путін.

Нагадаємо, що Путін вніс до Державної Думи проект федерального закону, який дозволить РФ використовувати ППО на кордонах Білорусі з ЄС та Україною.