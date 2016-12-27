Бойовики можуть влаштовувати провокації на новорічні свята, - Турчинов

Секретар РНБО України Олександр Турчинов не виключає провокацій з боку бойовиків на новорічні та різдвяні свята.

"Нечиста сила завжди саме на такі християнські свята себе і проявляє. І, на превеликий жаль, саме з такою нечистою силою ми й ведемо війну, захищаючи нашу країну. Тому я можу прогнозувати, що будуть провокації. І завжди ви можете проаналізувати події, що відбувалися на фронті, починаючи з початку 2014 року: якраз на свята, особливо християнські свята, у них, мабуть, щось "внутрі рве наружу", що вони пробують робити провокації, бруд, кров. Але я переконаний, що нечиста сила вона завжди приречена, і Нацгвардія і Збройні сили України допоможуть очистити нашу країну від цього бруду", - сказав Турчинов, відповідаючи на питання чи очікує він провокації з боку бойовиків на різдвяні та новорічні свята, пише "Укрінформ".

Нагадаємо, Олександр Турчинов запевняє, що Україна у 2016 році не поступилася жодним метром своєї території, а 2017 рік стане переломним у питанні звільнення окупованих територій.

Також Турчинов заявив, що не допустить блокади так званих "ДНР" і "ЛНР" групою добровольців