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Бойовики на Донбасі 40 разів відкривали вогонь по позиціях ООС, є поранені

Упродовж поточної доби бойовики 4 рази відкривали вогонь по українських позиціях у районах населених пунктів Кримське, Лебединське, Павлопіль та Широкине
Минулої доби, 17 серпня, бойовики в окупованих районах Донецької і луганської областей 40 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі із забороненого Мінськими домовленностями озброєння.
Бойовики на Донбасі 40 разів відкривали вогонь по позиціях ООС, є поранені Фото: ООС

Підконтрольні Росії окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Відмічено також застосування міномету калібром 82 мм, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил

В ООС уточнюють, що обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Новолуганського, Луганського, Мар’їнки, Красногорівки, Невельського, Новомихайлівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

"Внаслідок бойових дій двоє українських захисників отримали легкі поранення", - сказано у заяві.

Крім того, упродовж поточної доби бойовики на Донбасі 4 рази відкривали вогонь по українських  позиціях у районах населених пунктів Кримське, Лебединське, Павлопіль та Широкине.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил цієї доби немає.

За даними розвідки двоє окупантів знищено, один дістав поранення.

Нагадаємо, бойовики відновили застосування РСЗВ "Град" у районі проведення ООС.

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18 08 2018 10:20
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