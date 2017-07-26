Бойовики на Донбасі отримали від Росії партію з 15 нових машин піхоти

До Горлівки прибула ротна тактична група зі складу 136 омсбр (в / ч63354) 58 армії військових сил Росії

Росія пригнала бойовикам самопроголошеної "ДНР" до окупованої Горлівки 15 нових БМП-3.

"На базу важкого озброєння "3 омсбр 1 АК ДНР" (Горлівка) з території РФ прибуло 15 російських БМП-3 (в Україні на озброєнні на стоять) зі складу ротної тактичної групи ЗС РФ, що перекидають на Донбас", - написав депутат "Народного фронту", координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, до Горлівки прибула ротна тактична група зі складу 136 омсбр (в / ч63354) 58 армії військових сил Росії, що розташована у місті Буйнакськ.

Нагадаємо, на початку березня з Росії на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей надійшли нові партії військової техніки, боєприпасів та палива.