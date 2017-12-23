Бойовики на Донбасі після полудня порушили новорічне перемир'я, - штаб

Повідомляється, що поранених і загиблих серед українських військових немає

У зоні проведення Антитерористичної операції (АТО) на Світлодарській дузі бойовики порушили новорічно-різдвяне перемир'я, яке почало діяти в ніч на 23 грудня.

Про це в коментарі "112 Україна" повідомив речник прес-центру штабу АТО Василь Лабай.

"Від початку цієї доби, коли почало діяти новорічно-різдвяне перемир'я, до 11:30 "режим тиші" дотримувався. Після чого російсько-терористичні війська здійснили обстріл у бік позицій ЗСУ в районі Луганського на Світлодарській дузі. Збройні провокації з гранатометів, великокаліберних кулеметів і озброєння БМП було вчинено з непідконтрольного українському уряду населеного пункту Калинівка", – зазначив Лабай.

Він додав, що загиблих і поранених українських військовиків внаслідок обстрілу немає. За інформацією речника прес-центру штабу АТО, виходячи з того, що цей обстріл не становив небезпеки життю українських військовиків, сили АТО вогонь у відповідь не відкривали.

Зазначається, що такими діями бойовики намагаються зірвати новорічно-різдвяне перемир'я.

Зазначимо, 20 грудня на переговорах у Мінську Тристороння контактна група за участю представників так званих "республік" домовилася про перемир'я до різдвяних свят.

Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі один український військовослужбовець загинув, ще один дістав поранень протягом минулої доби.