Бойовики на Донбасі погрожували ОБСЄ важким кулеметом

Спостерігачі повідомили про інцидент Спільний центр контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін

На тимчасово неконтрольованій урядом території Донбасу бойовики погрожували патрулю ОБСЄ важким 12,7-мм кулеметом.

25 жовтня близько 10 годин ранку патруль СММ, що складається з двох броньованих машин і шести членів, був зупинений озброєними людьми на блокпосту неподалік контрольованого терористами населеного пункту Верхньошироківське (колишній Жовтень, за 29 км на північний схід від Маріуполя), повідомляє ОБСЄ.

Поки патруль чекав можливості проїхати через блок-пост у східному напрямку, спостерігачі помітили частково прикритий важкий 12,7-мм кулемет за 10 метрів від себе.

"Через кілька хвилин два чоловіки у військовому одязі підійшли до важкого кулемета, перезарядили боєприпаси і направили його безпосередньо на перший патрульний автомобіль СММ", - йдеться у повідомленні.

Потім озброєні особи причепили кулемет до пофарбованого у камуфляжні кольори мікроавтобуса Ford Transit і, під'їхавши ближче, навели приціл на патруль з 3-метрової відстані.

СММ ОБСЄ залишило місце о 10:16, продовживши, як і планувалось, рух углиб неконтрольованої урядом України території.

Нагадаємо, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі продовжила мандат наглядової місії російських контрольно-пропускних пунктах "Донецьк" і "Гуково" до 31 січня 2018 року.