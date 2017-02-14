Бойовики на Донбасі відкрили попереджувальний вогонь, коли СММ ОБСЄ знайшла їхній танк

Спостерігачі СММ ОБСЄ заявляють, що бойовики здійснили попереджувальні постріли, колі патруль виявив танк під маскувальною сіткою в селищі Пікузи.

Патруль виявив танк (невстановленого типу) під маскувальною сіткою в с. Пікузи (кол. Комінтернове, 23 км на північний схід від Маріуполя), йдеться у звіті місії за 12 лютого, оприлюдненому в понеділок, 13 лютого.

"12 лютого, коли спостерігачі зафіксували замаскований танк (невстановленого типу) у підконтрольних "ДНР" Пікузах, вони чули 15–20 пострілів зі стрілецької зброї за 50–100 м від позиції СММ неподалік місця, де стояв танк. Спостерігачі визначили, що постріли не були спрямовані безпосередньо на них, а мали попереджувальний характер. СММ негайно залишила це місце", - сказано в повідомленні.

Патруль також зафіксував в Донецьку самохідну гаубицю (2С1 "Гвоздика", 122 мм) у складському приміщенні, розташованому між Кіровським і Петровським районами.

Спостерігачі зауважили, що всередині цього складського приміщення стоять ще інші одиниці важкого озброєння, але не змогли його ідентифікувати, оскільки озброєні члени "ДНР" не надали команді СММ доступу до цього місця.

За оцінками спостерігачів, дві пари слідів, що вели всередину складу, належали самохідній гаубиці (2С1) або танку, або самохідній гаубиці (2С3 "Акація", 152 мм).

Нагадаємо, що в зоні АТО за останній тиждень загинули 8 мирних жителів, 30 осіб травмовано.

Раніше ОБСЄ звітували, що у районі Авдіївки тривають бойові дії попри заклик тристоронньої контактної групи від 1 лютого припинити вогонь до 5 лютого.

Зазначимо, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік зажадав негайного відведення важких озброєнь з житлових районів у зоні бойових дій на Донбасі.