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Бойовики на Донбасі відкрили вогонь по представниках ОБСЄ

Ообстріл вівся із житлових кварталів Горлівки
Бойовики окупованих районів Донецької області 29 травня відкрили вогонь по представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
Бойовики на Донбасі відкрили вогонь по представниках ОБСЄ Фото: gettyimages.com

"У районі населеного пункту Неліпівка, що поблизу Торецька, представники ОБСЄ здійснювали запуск безпілотного літального апарату (БПЛА) для моніторингу місцевості. Близько 11.35, під час запуску БПЛА, відбувся розрив міни на відстані близько 250 метрів від автомобіля ОБСЄ", -  повідомляє у Facebook прес-служба Операції об'єднаних сил.

Зазначається, що за попередніми даними, постраждалих немає. 

В ООС додають, що обстріл вівся із житлових кварталів Горлівки.

У Командуванні Об’єднаних сил наголосили, що не відкривали вогонь по населених пунктах.

Також  у заяві сказано, що офіційно повідомлено про інцидент представництво ОБСЄ.  

Раніше представники місії неодноразово повідомляли про перешкоджання у роботі з боку бойовиків.

Нагадаємо, за минулу добу, 28 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил інтенсивність бойових дій залишалася стабільно високою, обстановка складною та контрольованою.

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29 05 2018 14:22
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