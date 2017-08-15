Бойовики накрили кулеметним вогнем житлові квартали Мар'їнки
Про це повідомив Спільний центр по контролю і координації (СЦКК), передає прес-центр АТО.
Під обстріл близько 16:00 понеділка, 14 серпня, потрапили будинки по вулиці Прокоф'єва.
В результаті обстрілу потерпілих немає. На місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК, також уточнюється інформація про інші руйнування.
"Таким чином, НВФ ОРДО, нехтуючи всіма нормами міжнародного гуманітарного права, в черговий раз ставлять під загрозу життя і здоров'я цивільного населення. В черговий раз підтверджують своє ігнорування мінських домовленостей і прагнення подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі", - підкреслили в СЦКК.
Нагадаємо, за 14 серпня бойовики "ДНР" вдвічі збільшили інтенсивність обстрілу в порівнянні з вчорашнім днем. Під Гнутовим в результаті обстрілу терористами були поранені двоє бійців ЗСУ.
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