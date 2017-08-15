Бойовики накрили кулеметним вогнем житлові квартали Мар'їнки

Житлові квартали Мар'їнки піддалися обстрілу з боку незаконних збройних формувань Донбасу з великокаліберного кулемета, серед людей ніхто не постраждав.

Про це повідомив Спільний центр по контролю і координації (СЦКК), передає прес-центр АТО.

Під обстріл близько 16:00 понеділка, 14 серпня, потрапили будинки по вулиці Прокоф'єва.

В результаті обстрілу потерпілих немає. На місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК, також уточнюється інформація про інші руйнування.

"Таким чином, НВФ ОРДО, нехтуючи всіма нормами міжнародного гуманітарного права, в черговий раз ставлять під загрозу життя і здоров'я цивільного населення. В черговий раз підтверджують своє ігнорування мінських домовленостей і прагнення подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі", - підкреслили в СЦКК.

Нагадаємо, за 14 серпня бойовики "ДНР" вдвічі збільшили інтенсивність обстрілу в порівнянні з вчорашнім днем. Під Гнутовим в результаті обстрілу терористами були поранені двоє бійців ЗСУ.