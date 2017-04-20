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Бойовики накрили позиції сил АТО в районі Мар'їнки з 82-мм міномета

На цей момент було зафіксовано 4 обстріли
Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли сили АТО в районі Мар'їнки з 82-мм міномета.
Бойовики накрили позиції сил АТО в районі Мар Фото: Forbes

Втрат серед українських військовослужбовців, на щастя, немає, розповів речник прес-центру штабу АТО Ярослав Чепурний, інформує "112 Україна".

"Супротивник двічі обстрілював наші опорні пункти поблизу Майорського і Кам'янки з використанням протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру, і двічі обстріляв опорні пункти поблизу Новоселівки-2 і Мар'їнки. Під Новоселівкой ворог стріляв по наших армійцям зі стрілецької зброї, по Мар'їнці – використовував автоматичні гранатомети і міномети 82-го калібру", - прокоментував Чепурний.

Всього на цей момент було зафіксовано 4 обстріли.

На маріупольському напрямку з початку дня зафіксовано 2 обстріли українських позицій, повідомив начальник міжвідомчої мобільної групи ТУ "Маріуполь" Сергій Жмурко.

"З початком доби зафіксовано 2 обстріл наших позицій. Поблизу Мар'їнки ворог обстрілював наших захисників о 4:40", - прокоментував Жмурко.

Нагадаємо, що підрозділи російсько-окупаційних військ, незважаючи на дію режиму тиші, не припиняють збройні провокації проти сил АТО. За минулу добу було зафіксовано 18 обстрілів, один військовий отримав поранення.

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КОМЕНТАРІ (1) +

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  • Тетяна Мельник tatiana0508120 квітня 2017 09:52
    Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., що віджимає батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту… це тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш... Відповісти
20 04 2017 09:38
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