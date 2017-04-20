Бойовики накрили позиції сил АТО в районі Мар'їнки з 82-мм міномета

На цей момент було зафіксовано 4 обстріли

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли сили АТО в районі Мар'їнки з 82-мм міномета.

Втрат серед українських військовослужбовців, на щастя, немає, розповів речник прес-центру штабу АТО Ярослав Чепурний, інформує "112 Україна".

"Супротивник двічі обстрілював наші опорні пункти поблизу Майорського і Кам'янки з використанням протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру, і двічі обстріляв опорні пункти поблизу Новоселівки-2 і Мар'їнки. Під Новоселівкой ворог стріляв по наших армійцям зі стрілецької зброї, по Мар'їнці – використовував автоматичні гранатомети і міномети 82-го калібру", - прокоментував Чепурний.

Всього на цей момент було зафіксовано 4 обстріли.

На маріупольському напрямку з початку дня зафіксовано 2 обстріли українських позицій, повідомив начальник міжвідомчої мобільної групи ТУ "Маріуполь" Сергій Жмурко.

"З початком доби зафіксовано 2 обстріл наших позицій. Поблизу Мар'їнки ворог обстрілював наших захисників о 4:40", - прокоментував Жмурко.

Нагадаємо, що підрозділи російсько-окупаційних військ, незважаючи на дію режиму тиші, не припиняють збройні провокації проти сил АТО. За минулу добу було зафіксовано 18 обстрілів, один військовий отримав поранення.