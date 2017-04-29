Бойовики намагалися захопити позиції українських військових біля Авдіївки, – ВІДЕО
Про це повідомляє "ТСН".
"Стріляли вони зі всього, що могли", – розповів боєць 72-ї бригади з позивним "Кіт".
Розрахунок був простий: не дати оборонцям Авдіївки підняти голови, щоб диверсанти без перешкод наблизились до позицій. А потім закидати укриття військових гранатами та штурмувати в ближньому бою.
Диверсійна група противника підійшла майже на 30-35 метрів.
Військові кажуть, що нападників було близько 80 і вони мали шеврони "Беркут" терористичної організації "ДНР".
"До шостої ранку воювали з диверсійною групою. Довоювалися до того, що диверсійну групу поклали на землю. Потім у противника була інша проблема – як витягнути диверсійну групу з наших позицій до себе", – розповів командир підрозділу 72-ї бригади з позивним "Хан".
За його словами, щоб забезпечити відступ своєї ДРГ, бойовики почали несамовити гатити з усього, що було в них під рукою.
"Спочатку накривали 80-ми мінометами, "Утьос" працював. Але "Утьос" довго у нас не попрацював – ми його погасили дуже швидко. А коли затисли їх тут, то нас уже почали накривати 120 мм мінометами", – розповів командир.
Військові дивуються, що минулося без убитих і поранених, адже одна з потужних мін упала за кілька метрів від позиції.
Про жертви з протилежного боку певної інформації немає.
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська з початку доби 27 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. Четверо українських воїнів було поранено, ще один військовослужбовець отримав бойове травмування.
Бойовики обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" місто Попасна і кладовище.
Співробітники Служби безпеки України задокументували нові факти участі збройних сил Росії у конфлікті на сході України.
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