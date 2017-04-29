Бойовики намагалися захопити позиції українських військових біля Авдіївки, – ВІДЕО

Бойовики двома групами намагались захопити позиції української армії в районі промзони Авдіївки. Спробі штурму передував тригодинний мінометний обстріл.

Про це повідомляє "ТСН".

"Стріляли вони зі всього, що могли", – розповів боєць 72-ї бригади з позивним "Кіт".

Розрахунок був простий: не дати оборонцям Авдіївки підняти голови, щоб диверсанти без перешкод наблизились до позицій. А потім закидати укриття військових гранатами та штурмувати в ближньому бою.

Диверсійна група противника підійшла майже на 30-35 метрів.

Військові кажуть, що нападників було близько 80 і вони мали шеврони "Беркут" терористичної організації "ДНР".

"До шостої ранку воювали з диверсійною групою. Довоювалися до того, що диверсійну групу поклали на землю. Потім у противника була інша проблема – як витягнути диверсійну групу з наших позицій до себе", – розповів командир підрозділу 72-ї бригади з позивним "Хан".

За його словами, щоб забезпечити відступ своєї ДРГ, бойовики почали несамовити гатити з усього, що було в них під рукою.

"Спочатку накривали 80-ми мінометами, "Утьос" працював. Але "Утьос" довго у нас не попрацював – ми його погасили дуже швидко. А коли затисли їх тут, то нас уже почали накривати 120 мм мінометами", – розповів командир.

Військові дивуються, що минулося без убитих і поранених, адже одна з потужних мін упала за кілька метрів від позиції.

Про жертви з протилежного боку певної інформації немає.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська з початку доби 27 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. Четверо українських воїнів було поранено, ще один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Бойовики обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" місто Попасна і кладовище.

Співробітники Служби безпеки України задокументували нові факти участі збройних сил Росії у конфлікті на сході України.