Бойовики намагаються вивести з ладу відеокамеру ОБСЄ на Донецькій фільтрувальній станції, – СЦКК

Бойовики ОРДО намагаються вивести з ладу камеру відеоспостереження на "Донецькій фільтрувальній станції".

Про це заявляє українська сторона СЦКК.

"Українська сторона СЦКК наголошує, що продовжуються цілеспрямовані дії НЗФ ОРДО щодо небажання надати Місії ОБСЕ можливість отримувати об’єктивну та неупереджену інформацію щодо стану безпекової ситуації в районі Донецької фільтрувальної станції", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 15 листопада о 02:18 відеокамера, встановлена на ДФС, зафіксувала постріл зі станкового протитанкового гранатомета з боку позицій НЗФ ОРДО та подальший вибух, спричинений розривом снаряда у безпосередній близькості від камери. Після інциденту камера продовжила функціонувати, однак для оцінки можливих пошкоджень з міркувань безпеки спостерігачам не вдалося дістатися до місця, де вона встановлена.

16 листопада о 19:36 камера зафіксувала приліт гранати ручного чи станкового протитанкового гранатомета і подальший вибух.

"Українська сторона СЦКК заявляє, що зазначені факти є свідченням стійкого небажання НЗФ ОДРО сприяти виконанню Мандату СММ ОБСЄ та надати можливість отримувати об’єктивну інформацію. Додатковим свідченням цього є те, що представники НЗФ не сприяють СММ ОБСЄ у моніторингу ситуації в цілому на території ОРЛО та ОРДО, приховують дійсну інформацію та створюють видимість нібито "загрози" цим об’єктам інфраструктури з боку підрозділів Збройних Сил України", – повідомили у СЦКК.

Нагадаємо, спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік засудив обстріл Донецької фільтрувальної станції в ніч на 4 листопада і закликав сторони збройного конфлікту створити зони безпеки навколо цивільної інфраструктури на Донбасі.

Заступник голови моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг хоче зустрітися з ватажками терористів ОРДО Олександром Захарченком та ОРЛО Ігорем Плотницьким.