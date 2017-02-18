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Бойовики нанесли артудари Авдіївці та селу під Волновахою: четверо людей поранено

Усі наслідки обстрілів задокументовані
У Донецькій області внаслідок обстрілу Авдіївки та с.Трудове (Волноваський район) поранень зазнали 4 особи, у тому числі двоє підлітків.
Бойовики нанесли артудари Авдіївці та селу під Волновахою: четверо людей поранено Фото:facebook.com/ato

"За минулу добу бойовики нанесли артудари Авдіївці та селу Трудівське під Волновахою. Серед постраждалих – 14-річний хлопець з Авдіївки та 15-річний юнак з Трудівського", - повідомляє Волноваський відділ поліції

За даними НП, артудар по житловим кварталам Авдіївки нанесено близько 17.00. Руйнувань зазнали 2 багатоповерхівки та 3 приватні будинки по вулицям - квартал Ювілейний, Грушевського, Островського, Чепіжного.

У багатоповерхівці на Ювілейному снаряд влучив у 2 поверх, в результаті обрушилося перекриття, повністю зруйновано 2 та 3 поверхи, а на першому поверсі виникла пожежа.


Фото: dn.npu.gov.ua

"Внаслідок прямого влучення у багатоповерхівку постраждали двоє юнаків 14 та 19 років. У молодшого хлопця перелом голені, в іншого брата – забій грудної клітини", - повідомили у поліції. 

Пряме влучення сталося у 14 поверх багатоповерхівки по вул. Грушевського, 81. Снаряд потрапив у торець будинку, пошкоджено квартиру. "Ніхто не постраждав, бо у ній ніхто не мешкав",  -  повідомили у поліції. 

Крім того, пошкоджено високовольтну лінію електропередач, а поблизу школи №4 – газову трубу. Газ перекрито, витоку немає, йдеться у повідомленні. 

"Під обстрілом опинилося і село Трудівське у 15 км від Волновахи. Обстріл розпочався о 22.00 та тривав понад годину. Постраждали вулиці Центральна, 60 років Перемоги та Щорса. Загалом на цей час відомо про пошкодження більше 15 будинків", - зазначили у НП.


Фото: dn.npu.gov.ua

В результаті влучення снаряду у будинок по вулиці Центральній травмовані 15-річний хлопець та його батько 43 років. Постраждалі перебувають у волноваській лікарні, у хлопчика – осколкове поранення передпліччя. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

"Усі наслідки обстрілів задокументовані. Попередня кваліфікація за ч.1 ст.258 "Терористичний акт" КК України", - заявили у поліції.

Нагадаємо, що протягом доби, 17 лютого, із застосуванням танків, артилерії та мінометів російсько-окупаційні війська здійснили 73 обстріли позицій ЗСУ, внаслідок яких поранено 4 українських військових.

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18 02 2017 12:56
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