CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРечник прес-центру штабу АТО Ярослав Чепурний заявив, що бойовики нарощують кількість і інтенсивність обстрілів з наближенням 9 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики нарощують кількість обстрілів з наближенням 9 травня, - АТО
Бойовики збільшили кількість обстрілу в зоні АТО
Фото: EPA/UPG
Вночі з важкого озброєння обстрілювали Кримське, - заявив Ярослав Чепурний в ефірі телеканалу "112".
"Ми можемо констатувати, що ворог нарощує кількість, інтенсивність обстрілу з наближенням 9 травня", - зазначив спікер штабу АТО.
За його словами, українські військові знаходяться в повній бойовій готовності.
"Ми відповідаємо вогнем на вогонь, по-іншому не можна", - сказав він.
Зазначимо, що за минулу добу, 4 травня, у тому числі з важкої артилерії, ворог 58 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників, 10 військових поранено.
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