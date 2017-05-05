Бойовики нарощують кількість обстрілів з наближенням 9 травня, - АТО

Речник прес-центру штабу АТО Ярослав Чепурний заявив, що бойовики нарощують кількість і інтенсивність обстрілів з наближенням 9 травня.

Вночі з важкого озброєння обстрілювали Кримське, - заявив Ярослав Чепурний в ефірі телеканалу "112".

"Ми можемо констатувати, що ворог нарощує кількість, інтенсивність обстрілу з наближенням 9 травня", - зазначив спікер штабу АТО.

За його словами, українські військові знаходяться в повній бойовій готовності.

"Ми відповідаємо вогнем на вогонь, по-іншому не можна", - сказав він.

Зазначимо, що за минулу добу, 4 травня, у тому числі з важкої артилерії, ворог 58 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників, 10 військових поранено.