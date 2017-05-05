Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики нарощують кількість обстрілів з наближенням 9 травня, - АТО

Бойовики збільшили кількість обстрілу в зоні АТО
Речник прес-центру штабу АТО Ярослав Чепурний заявив, що бойовики нарощують кількість і інтенсивність обстрілів з наближенням 9 травня.
Бойовики нарощують кількість обстрілів з наближенням 9 травня, - АТО Фото: EPA/UPG

Вночі з важкого озброєння обстрілювали Кримське, - заявив  Ярослав Чепурний в ефірі телеканалу "112".

"Ми можемо констатувати, що ворог нарощує кількість, інтенсивність обстрілу з наближенням 9 травня", - зазначив спікер штабу АТО.

За його словами, українські військові знаходяться в повній бойовій готовності.

"Ми відповідаємо вогнем на вогонь, по-іншому не можна", - сказав він.

Зазначимо, що за минулу добу, 4 травня, у тому числі з важкої артилерії, ворог 58 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників, 10 військових поранено.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 05 2017 09:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.