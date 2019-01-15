Бойовики не допускають спостерігачів ОБСЄ до роботи на окупованій Луганщині, - СЦКК

13 січня здійснювали моніторинг у пункті пропуску на кордоні близько Вознесенівки

Українська сторона з координації і припинення вогню на Донбасі повідомляє, що бойовики "ЛНР" заборонили спостерігачам ОБСЄ працювати в районі окупованого селища Вознесенівка (колишній Червонопартизанськ) Луганської області.

"Два озброєних найманця збройних формувань РФ на залізничній станції Красна могила у Вознесенівці без пояснень причин наказали патрулю СММ негайно залишити залізничну станцію і зазначений район", - повідомляє штаб ООС.

У свою чергу, спостерігачі пояснили, що 13 січня здійснювали моніторинг у пункті пропуску на кордоні близько Вознесенівки.

Члени патруля, зокрема, бачили, як в Україну в'їхали 4 автомобілі (1 з українськими номерами і 3 - з російськими) і 1 вантажівка з українськими номерами.

Крім того, команда місії бачила більше 60 вантажних вагонів, в тому числі 12 цистерн для перевезення пального - попередньо, всі були порожніми. Також спостерігачі бачили 60 залізничних вагонів з вугіллям, які рухалися в напрямку кордону з Росією.

"Через близько 10 хвилин два члени збройних формувань, які були присутні на залізничній станції, попросили патруль СММ покинути цей район", - повідомили в ОБСЄ.

Нагадаємо, що 14 січня російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню.