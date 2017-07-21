CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики не пускають СММ ОБСЄ в окуповану ними Ясинувату, неподалік Донецька.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики не пускають представників ОБСЄ в Ясинувату
Це перешкоджає ремонту на важливих об'єктах водозабезпечення
Фото: qha.com.ua
"Член "ДНР" "Злой" забороняє доступ СММ #ОБСЄ у Ясинувату, порушуючи Мінськ і не даючи сприяти ремонту на важливих об'єктах водозабезпечення", - зазначили у Twitter організації.
Член "ДНР" "Злой" забороняє доступ СММ #ОБСЄ у Ясинувату, порушуючи Мінськ і не даючи сприяти ремонту на важливих об'єктах водозабезпечення— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 21 липня 2017 р.
Нагадаємо, 17 липня група спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ разом з першим заступником глави місії Олександром Хугом не змогли проїхати до Світлодарська Донецької області.
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21 07 2017 10:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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