Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики не пускають представників ОБСЄ в Ясинувату

Це перешкоджає ремонту на важливих об'єктах водозабезпечення
Бойовики не пускають СММ ОБСЄ в окуповану ними Ясинувату, неподалік Донецька.
Бойовики не пускають представників ОБСЄ в Ясинувату Фото: qha.com.ua

"Член "ДНР" "Злой" забороняє доступ СММ #ОБСЄ у Ясинувату, порушуючи Мінськ і не даючи сприяти ремонту на важливих об'єктах водозабезпечення", - зазначили у Twitter організації.

 

 

 

Нагадаємо, 17 липня група спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ разом з першим заступником глави місії Олександром Хугом не змогли проїхати до Світлодарська Донецької області.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 07 2017 10:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.