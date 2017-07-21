Бойовики не пускають представників ОБСЄ в Ясинувату Це перешкоджає ремонту на важливих об'єктах водозабезпечення

Бойовики не пускають СММ ОБСЄ в окуповану ними Ясинувату, неподалік Донецька.

Фото: qha.com.ua

"Член "ДНР" "Злой" забороняє доступ СММ #ОБСЄ у Ясинувату, порушуючи Мінськ і не даючи сприяти ремонту на важливих об'єктах водозабезпечення", - зазначили у Twitter організації. Член "ДНР" "Злой" забороняє доступ СММ #ОБСЄ у Ясинувату, порушуючи Мінськ і не даючи сприяти ремонту на важливих об'єктах водозабезпечення — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 21 липня 2017 р. Нагадаємо, 17 липня група спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ разом з першим заступником глави місії Олександром Хугом не змогли проїхати до Світлодарська Донецької області.

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