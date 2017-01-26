Бойовики не пустили на Донбас гуманітарну місію ООН
Про це повідомила прес-секретар Східного регіонального управління Держприкордонслужби Оксана Іванець, повідомляє 5 канал.
За її словами, 25 автомобілів везли будівельні матеріали і медикаменти від ООН. Вони перетнули контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке", але прибути в пункт призначення не змогли, оскільки цьому завадили бойовики.
"На КПВВ "Новотроїцьке" було оформлено в установленому порядку 25 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від ООН. Вже близько 17:00 прикордонники отримали інформацію про непропуск бойовиками автомобілів на окуповану території. Будь-яких пояснень надано не було. Зараз транспортна колона повернута на КПВВ "Новотроїцьке", розміщена на території логістичного центру КПВВ, з нашою допомогою організована її охорона", - повідомила Іванець.
Нагадаємо, Прикордонна служба на пункті пропуску в Новотроїцькому виявила у двох водіїв-перевізників гуманітарної допомоги від Рината Ахметова "заборонені для перевезення предмети".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: