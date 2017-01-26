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Бойовики не пустили на Донбас гуманітарну місію ООН

Транспортна колона повернута на КПВВ "Новотроїцьке", їй дали охорону
Бойовики не пустили на окуповану територію гуманітарну допомогу від Організації Об'єднаних Націй.
Бойовики не пустили на Донбас гуманітарну місію ООН Фото: mil.gov.ua

Про це повідомила прес-секретар Східного регіонального управління Держприкордонслужби Оксана Іванець, повідомляє 5 канал.

За її словами, 25 автомобілів везли будівельні матеріали і медикаменти від ООН. Вони перетнули контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке", але прибути в пункт призначення не змогли, оскільки цьому завадили бойовики.

"На КПВВ "Новотроїцьке" було оформлено в установленому порядку 25 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від ООН. Вже близько 17:00 прикордонники отримали інформацію про непропуск бойовиками автомобілів на окуповану території. Будь-яких пояснень надано не було. Зараз транспортна колона повернута на КПВВ "Новотроїцьке", розміщена на території логістичного центру КПВВ, з нашою допомогою організована її охорона", - повідомила Іванець.

Нагадаємо, Прикордонна служба на пункті пропуску в Новотроїцькому виявила у двох водіїв-перевізників гуманітарної допомоги від Рината Ахметова "заборонені для перевезення предмети".

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26 01 2017 22:41
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