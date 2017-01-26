Бойовики не пустили на Донбас гуманітарну місію ООН

Бойовики не пустили на окуповану територію гуманітарну допомогу від Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомила прес-секретар Східного регіонального управління Держприкордонслужби Оксана Іванець, повідомляє 5 канал.

За її словами, 25 автомобілів везли будівельні матеріали і медикаменти від ООН. Вони перетнули контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке", але прибути в пункт призначення не змогли, оскільки цьому завадили бойовики.

"На КПВВ "Новотроїцьке" було оформлено в установленому порядку 25 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від ООН. Вже близько 17:00 прикордонники отримали інформацію про непропуск бойовиками автомобілів на окуповану території. Будь-яких пояснень надано не було. Зараз транспортна колона повернута на КПВВ "Новотроїцьке", розміщена на території логістичного центру КПВВ, з нашою допомогою організована її охорона", - повідомила Іванець.

Нагадаємо, Прикордонна служба на пункті пропуску в Новотроїцькому виявила у двох водіїв-перевізників гуманітарної допомоги від Рината Ахметова "заборонені для перевезення предмети".