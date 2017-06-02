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Бойовики не забирають з-під Авдіївки тіла вбитих терористів

Терористи не реагують на пропозиції українських військових встановити режим "тиші" для пошуку загиблих
Бойовики, попри пропозиції української сторони, не забирають з-під Авдіївки тіла вбитих терористів
Бойовики не забирають з-під Авдіївки тіла вбитих терористів Фото:rbc.ua

"Відчайдушні спроби російсько-окупаційних військ захопити наші позиції в районі населеного пункту Авдіївка призвели до чисельних втрат серед бойовиків. При цьому, тіла вбитих терористів залишаються досі не евакуйованими через одностороннє небажання окупантів домовлятися щодо припинення вогню", - повідомляє прес-центр АТО.

Як наголосили в штабі, впродовж кількох останніх днів українська сторона неодноразово пропонувала представникам ОРДЛО забезпечити дотримання режиму “тиша” в районі Авдіївської промзони, аби здійснити пошук та евакуацію загиблих терористів.

"Втім, жодної відповіді на звернення української сторони так і не надійшло", - зазначають у прес-центрі.

На думку української сторони, таке ставлення свідчить, "що для командування російсько-терористичних військ підтримання ескалації бойових дій важливіше, ніж елементарна повага до власних людей, які стали черговими жертвами кремлівської авантюри в Україні".

Нагадаємо, що спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що троє українських військовослужбовців загинули, ще вісім отримали поранення внаслідок бойових дій у зоні АТО в неділю, 5 лютого.

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06 02 2017 22:18
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