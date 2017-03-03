Бойовики негативно відреагували на прийом Савченко Захарченком

В свою чергу, Захарченко вважає, що візит Савченко навряд чи допоможе обміну полоненими

Візит на тимчасово окуповану територію Донецької області народного депутата України Надії Савченко і забезпечення цього візиту з боку ватажків псевдореспубліки викликали негативний резонанс серед більшості бойовиків "1-го АК ДНР" та працівників "правоохоронних органів".

"Згідно з доповіддю "МДБ ДНР" на ім'я ватажка "ДНР" О. Захарченка, візит на тимчасово окуповану територію Донецької області народного депутата України Н.Савченко і забезпечення цього візиту з боку керівництва "республіки" викликало негативний резонанс серед більшості бойовиків "1-го АК ДНР" та працівників "правоохоронних органів", - написав керівник групи Інформаційнй опір, народний депутат Дмитро Тимчук у Facebook.

За його інформацією, "у приватних бесідах навіть окремі командири середньої ланки та начальники структурних підрозділів МО ДНР" і "МВС ДНР" висловлюють гостру негативну критику на адресу О. Захарченка по сприянню даного візиту".

"У той же час зазначається, що близько 30% "військовослужбовців" і "правоохоронців" "ДНР" підтримали цей візит, вважаючи, що він сприяє "визнання" "ДНР" з боку офіційного Києва", - додав Тимчук.

В свою чергу, ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко вважає, що візит народного депутата Надії Савченко в окупований Донецьк навряд чи допоможе обміну полоненими.

"Приїзд Савченко допоможе обміну полоненими? Я сильно сумніваюся", - сказав він, повідомляє інформресурс бойовиків.

На його думку, Савченко приїхала в окуповане місто для того, щоб показати важливість обміну полоненими.

Нагадаємо, що 24 лютого Савченко та Рубан відвідали виправну колонію в окупованій Макіївці, де утримують українських військовополонених. Пізніше Савченко пояснила, що свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб звільнити полонених, і попросила її підтримати.

За словами Савченко, її візит у непідконтрольний Києву Донецьк узгоджувався в Москві.