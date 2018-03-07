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Бойовики обстріляли Авдіївку і Водяне

Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає
Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку і до 18-ї години сепаратисти продовжували порушувати встановлене "хлібне перемир'я" на Донбасі.
Бойовики обстріляли Авдіївку і Водяне Фото: thekievtimes.ua

"Російські окупаційні війська 2 рази відкривали вогонь на Донецькому та Маріупольському напрямках із застосуванням стрілецької зброї по наших позиціях у районі населених пунктів Авдіївка та Водяне", - інформує прес-центр штабу ООС.

Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Українські захисники контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі, неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога.

Нагадаємо, що бойовики продовжують порушувати "хлібне перемир'я" - минулої доби 21 раз обстріляли позиції українських військових, один поранений.

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03 07 2018 19:55
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