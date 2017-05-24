ПОЛІТИКА НОВИНИУ середу ввечері проросійські незаконні збройні формування обстріляли Авдіївку, внаслідок артобстрілу пошкоджено чотири будинки по вулиці ЧернишевськогоПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли Авдіївку з "Градів", - поліція
Місцеві мешканці покидають свої будинки
Як повідомляє прес-служба поліції Донеччини, постраждалих серед мирного населення немає.
Згідно з інформацією, обстріл стався близько 20.10.
"Через постійні обстріли з боку незаконних збройних формувань володарі зазначених будинків покинули свої помешкання та вже тривалий час мешкають в більш безпечних районах міста", - сказано у повідомленні.
Нагадамо, раніше у мережі з'явилися фото Авдіївки після обстрілів, які сталися сьогодні, 23 травня, після обіду.
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24 05 2017 23:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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