Бойовики обстріляли Авдіївку з "Градів", - поліція

У середу ввечері проросійські незаконні збройні формування обстріляли Авдіївку, внаслідок артобстрілу пошкоджено чотири будинки по вулиці Чернишевського

Як повідомляє прес-служба поліції Донеччини, постраждалих серед мирного населення немає.

Згідно з інформацією, обстріл стався близько 20.10.

"Через постійні обстріли з боку незаконних збройних формувань володарі зазначених будинків покинули свої помешкання та вже тривалий час мешкають в більш безпечних районах міста", - сказано у повідомленні.

Нагадамо, раніше у мережі з'явилися фото Авдіївки після обстрілів, які сталися сьогодні, 23 травня, після обіду.