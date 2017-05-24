Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Бойовики обстріляли Авдіївку з "Градів", - поліція

Місцеві мешканці покидають свої будинки
У середу ввечері проросійські незаконні збройні формування обстріляли Авдіївку, внаслідок артобстрілу пошкоджено чотири будинки по вулиці Чернишевського
Бойовики обстріляли Авдіївку з "Градів", - поліція

Як повідомляє прес-служба поліції Донеччини, постраждалих серед мирного населення немає.

Згідно з інформацією, обстріл стався близько 20.10.

"Через постійні обстріли з боку незаконних збройних формувань володарі зазначених будинків покинули свої помешкання та вже тривалий час мешкають в більш безпечних районах міста", - сказано у повідомленні.

Нагадамо, раніше у мережі з'явилися фото Авдіївки після обстрілів, які сталися сьогодні, 23 травня, після обіду.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 05 2017 23:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.