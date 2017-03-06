НОВИНИБойовики в п'ятницю, 2 червня, ввечері обстріляли Авдіївку з танків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли Авдіївку з танків
Потерпілих унаслідок обстрілу немає
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Про це заявляє глава ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
За його даними, потерпілих унаслідок обстрілу немає, але частково зруйновано будинок на вул. Чернишевського.
"Ось такі руйнівні "привітання" надсилають окупанти мирним жителям на підконтрольній Україні території", написав Аброськін у Facebook.
Нагадаємо, що ситуація у районі проведення АТО залишається складною, з частковими ознаками її погіршення на окремих напрямках. За минулу добу загинули два українські бійці.
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03 06 2017 14:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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