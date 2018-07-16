Бойовики обстріляли авто прикордонників на напрямку пропускного пункту "Майорськ"

Одна куля влучила в лобове скло, ніхто не постраждав

Бойовики обстріляли автомобіль прикордонників, який рухався в напрямку контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Майорськ" зони операції Об’єднаних сил.

"В результаті одна із куль 7.62 мм влучила в лобове скло автомобіля. Однак, скло витримало і прикордонники зі складу ООС не постраждали", - повідомив речник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян у Facebook.

Обстріляли автомобіль близько 6 ранку під час доставки зміни прикордонних нарядів Краматорського загону до так званого "нульового" блокпосту на напрямку "Майорськ".

Нагадаємо, минулої доби бойовики 29 разів порушили режим тиші, у тому числі 1 раз - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, один український військовий отримав поранення.