CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики обстріляли автомобіль прикордонників, який рухався в напрямку контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Майорськ" зони операції Об’єднаних сил.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли авто прикордонників на напрямку пропускного пункту "Майорськ"
Одна куля влучила в лобове скло, ніхто не постраждав
Фото: DPSU.GOV.UA
"В результаті одна із куль 7.62 мм влучила в лобове скло автомобіля. Однак, скло витримало і прикордонники зі складу ООС не постраждали", - повідомив речник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян у Facebook.
Обстріляли автомобіль близько 6 ранку під час доставки зміни прикордонних нарядів Краматорського загону до так званого "нульового" блокпосту на напрямку "Майорськ".
Нагадаємо, минулої доби бойовики 29 разів порушили режим тиші, у тому числі 1 раз - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, один український військовий отримав поранення.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 07 2018 10:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Діалог зі СходомДвоє незнайомців стали частиною туру в понад 1000 кілометрів: Львів-Костянтинівка-Маріуполь-Кирилівка
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"