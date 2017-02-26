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Бойовики обстріляли авто з українськими офіцерами СЦКК

Поранених і загиблих немає
Біля Попасної бойовики обстріляли автомобіль української сторони Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Бойовики обстріляли авто з українськими офіцерами СЦКК Фото: facebook.com/ato.news

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Під час виконання завдань поблизу східних околиць населеного пункту Попасна, близько 13.30 під мінометний обстріл калібру 120 мм та СПГ потрапили офіцери української сторони Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. При цьому, автомобіль мобільної групи СГ "Попасна" був маркований великими літерами "НМ" (наглядова місія, – iPress.ua), а офіцери мали відповідні розпізнавальні знаки. На щастя, поранених і загиблих немає. Пошкоджено автомобіль місії", – йдеться в повідомленні.

У штабі АТО нагадали, що незаконні збройні формування ОРДЛО майже щодня вчиняють збройні провокації.

Так, 24 лютого представники НЗФ ОРДЛО у населеному пункті Авдіївка, погрожуючи стрілецькою зброєю, відібрали у представників ОБСЄ безпілотний літальний апарат, а один із бойовиків здійснив кілька пострілів у напрямку патруля. 

Вчора, 25 лютого представники НЗФ ОРДЛО поблизу населеного пункту Катеринівка, зупинили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, відкрили вогонь зі стрілецької зброї та здійснили підрив двох гранат неподалік автомобіля місії.

"Подібні факти вчинення НЗФ ОРДЛО збройних провокацій свідчать про цілеспрямовані дії щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", – наголосили в прес-центрі АТО.

Нагадаємо, Організація з безпеки і співробітництва в Європі має намір збільшити кількість спостерігачів у складі своєї Спеціальної моніторингової місії в Україні, зміцнити її технічний потенціал і збільшити години патрулювання вздовж лінії зіткнення.

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26 02 2017 21:45
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