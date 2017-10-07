Бойовики обстріляли будинки мирних жителів Золотого

Бойовики з окупованих територій обстріляли будинки цивільного населення в Луганській області.

Терористи гатили у напрямку міста Золоте, смт Новотошківське, сіл Новозванівка і Новоолександрівка Попаснянського району з 120-мм і 82-мм мінометів, автоматичних гранатометів, БМП та великокаліберних кулеметів.

"Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлі по вул. Партизанькій і Октябрьській міста Золоте", - повідомляє прес-центр Луганської обласної державної адміністрації.

Позиції поблизу сіл Кримське і Жовте Новоайдарського району накрили вогнем з 120-мм мінометів, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

У напрямку смт Станиця Луганська і села Малинове вівся обстріл з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.