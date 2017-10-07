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Бойовики обстріляли будинки мирних жителів Золотого

Минулої доби окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню в області вздовж лінії розмежування
Бойовики з окупованих територій обстріляли будинки цивільного населення в Луганській області.
Бойовики обстріляли будинки мирних жителів Золотого Фото:УНІАН

Терористи гатили у напрямку міста Золоте, смт Новотошківське, сіл Новозванівка і Новоолександрівка Попаснянського району з 120-мм і 82-мм мінометів, автоматичних гранатометів, БМП та великокаліберних кулеметів. 

"Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлі по вул. Партизанькій і Октябрьській міста Золоте", - повідомляє прес-центр Луганської обласної державної адміністрації.

Позиції поблизу сіл Кримське і Жовте Новоайдарського району накрили вогнем з 120-мм мінометів, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

У напрямку смт Станиця Луганська і села Малинове вівся обстріл з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, у зоні АТО впродовж минулої доби бойовики 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.
 
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10 07 2017 10:19
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