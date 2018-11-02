CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Донеччині бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію.
Нагадаємо, минулої доби в зоні АТО зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець сил АТО не постраждав.
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Бойовики обстріляли ДФС, пошкоджено загорожі й перекриття
Персонал станції переховувався в бомбосховищі
Фото: ukrinform.com
Внаслідок обстрілу пошкоджено бетонні загорожі та будинки фільтрів - пробито бетонні перекриття, - повідомляє прес-служба міністерства з питань тимчасово окупованих територій
Повідомляється також, що персонал станції переховувався в бомбосховищі.
Станом на 10.00 неділі ДФС працює в штатному режимі.
Внаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції пошкоджено бетонні загорожі та будинки фільтрів - пробито бетонні перекриття. Персонал переховувався в бомбосховищі, станом на 10.00 ДФС працює в штатному режимі.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 11 февраля 2018 г.
Нагадаємо, минулої доби в зоні АТО зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець сил АТО не постраждав.
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11 02 2018 16:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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