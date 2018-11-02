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Бойовики обстріляли ДФС, пошкоджено загорожі й перекриття

Персонал станції переховувався в бомбосховищі
На Донеччині бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію.
Бойовики обстріляли ДФС, пошкоджено загорожі й перекриття Фото: ukrinform.com

Внаслідок обстрілу пошкоджено бетонні загорожі та будинки фільтрів - пробито бетонні перекриття, - повідомляє прес-служба міністерства з питань тимчасово окупованих територій

Повідомляється також, що персонал станції переховувався в бомбосховищі.

Станом на 10.00 неділі ДФС працює в штатному режимі.

Нагадаємо, минулої доби в зоні АТО зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець сил АТО не постраждав.
 

 

 

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11 02 2018 16:37
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