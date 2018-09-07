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Бойовики обстріляли Донецький і Маріупольський напрямки з БМП

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію
Бойовики 8 разів відкривали вогонь на Світлодарському, Донецькому та Маріупольському напрямках, втрат серед українських військових немає.
Бойовики обстріляли Донецький і Маріупольський напрямки з БМП Фото: depo.ua

Бойовики обстрілювали українські позиції з БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Під їхній вогонь потрапили позиції ООС у районах населених пунктів Світлодарськ, Авдіївка, Невельське, Новотроїцьке, Лебединське та Водяне.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію, надійно утримують свої позиції, зберігаючи займані рубежі незмінними.

Нагадаємо, що минулої доби противник 21 раз відкривав вогонь по позиціях ООС, більшість з яких на донецькому та маріупольському напрямках.

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09 07 2018 21:14
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