НОВИНИБойовики 8 разів відкривали вогонь на Світлодарському, Донецькому та Маріупольському напрямках, втрат серед українських військових немає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли Донецький і Маріупольський напрямки з БМП
В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію
Фото: depo.ua
Бойовики обстрілювали українські позиції з БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.
Під їхній вогонь потрапили позиції ООС у районах населених пунктів Світлодарськ, Авдіївка, Невельське, Новотроїцьке, Лебединське та Водяне.
В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію, надійно утримують свої позиції, зберігаючи займані рубежі незмінними.
Нагадаємо, що минулої доби противник 21 раз відкривав вогонь по позиціях ООС, більшість з яких на донецькому та маріупольському напрямках.
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09 07 2018 21:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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