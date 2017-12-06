На Донеччині бойовики обстріляли два села: пошкоджено вулиці, підстанцію, гуртожиток та будинки
"У селі Ольгинка пошкоджено цілу вулицю - 12 будинків. Обстріл тривав з другої до четвертої години ранку. Люди всю ніч провели в підвалах. Близько 05:00 снаряди влучили в селище Графське: пошкоджено гуртожиток, де жили студенти лісового коледжу. На місцях обстрілу працює поліція. У селі Ольгинка, що під Волновахою, під вогнем терористів опинилася вулиця Центральна. Тут пошкоджено кожен будинок, стіни, вікна, дахи. У результаті обстрілу пошкоджено підстанцію, 140 будинків залишилися без світла. Коли посеред села почали падати снаряди, жителі були змушені покинути домівки і ховатися в підвалах", - повідомляє прес-служба обласної поліції.
Опубліковано фото наслідків обстрілу.
Обійшлося без потерпілих. Інформацію про потерпілих і руйнування уточнюють. Вранці на місцях обстрілу працюють слідчо-оперативні групи Волноваського відділу поліції.
Фото:dn.npu.gov.ua
За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, минулої доби бойовики відкривали вогонь по підрозділах ЗС України 67 разів. Неодноразово противник застосовував заборонене артилерійське озброєння, загинули двоє військовослужбовців ЗС України, ще четверо зазнали поранень.
Ввечері, близько 18.00 години, бойовики били по укріпленнях ЗСУ на тій ділянці з танків. Один з ворожих снарядів вкотре влучив у частину міста, де мешкають цивільні.
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