Бойовики обстріляли гуманітарну групу на Світлодарській дузі, - прес-центр

Бойовики на Світлодарській дузі в зоні АТО обстріляли групу гуманітарного проекту ЗСУ "Евакуація-200", яка мала забрати тіло військовослужбовця противника.

Про це повідомив координатор групи Михайло Котелевський, повідомля прес-центр АТО.

"Сьогодні, на Світлодарській дузі, не дивлячись на попередні домовленості та режим тиші, бойовики обстріляли групу гуманітарного проекту ЗСУ "Евакуація-200". Група мала забрати тіло військовослужбовця противника", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прес-центр сьогодні повідомляв, що за день бойовики 23 рази обстріляли позиції сил АТО.

Вчора спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що 18-23 грудня біля Світлодарська загинули 9 українських військовослужбовців, зазнали поранень - 35, отримали контузію - 17, різні травми - 11.