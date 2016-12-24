CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики на Світлодарській дузі в зоні АТО обстріляли групу гуманітарного проекту ЗСУ "Евакуація-200", яка мала забрати тіло військовослужбовця противника.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли гуманітарну групу на Світлодарській дузі, - прес-центр
"Група мала забрати тіло противника"
Фото: novorossia.su
Про це повідомив координатор групи Михайло Котелевський, повідомля прес-центр АТО.
"Сьогодні, на Світлодарській дузі, не дивлячись на попередні домовленості та режим тиші, бойовики обстріляли групу гуманітарного проекту ЗСУ "Евакуація-200". Група мала забрати тіло військовослужбовця противника", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прес-центр сьогодні повідомляв, що за день бойовики 23 рази обстріляли позиції сил АТО.
Вчора спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що 18-23 грудня біля Світлодарська загинули 9 українських військовослужбовців, зазнали поранень - 35, отримали контузію - 17, різні травми - 11.
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24 12 2016 23:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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