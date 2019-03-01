Бойовики обстріляли хутір на Луганщині з гранатометів

Протягом доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню, ніхто з українських військових не постраждав.

"При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано. Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем в районі хутора Вільний на Луганському напрямку", - повідомляє прес-центр ООС, станом на 18:00.

У прес-центрі запевняють, що українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов повного припинення вогню.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, упродовж 2 січня російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано.