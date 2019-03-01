CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПротягом доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню, ніхто з українських військових не постраждав.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли хутір на Луганщині з гранатометів
Українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення
Фото: news.pn
"При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано. Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем в районі хутора Вільний на Луганському напрямку", - повідомляє прес-центр ООС, станом на 18:00.
У прес-центрі запевняють, що українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов повного припинення вогню.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, упродовж 2 січня російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано.
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03 01 2019 20:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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