CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВнаслідок обстрілу по комендатурі "Сартана" троє українських військових отримали легку контузію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли комендатуру "Сартана": троє військових постраждали
Було випущено понад 40 снарядів
Фото: uapress.info
Про це повідомив радник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.
"З артилерійської зброї та мінометів російсько-терористичні війська обстріляли позиціїї прикордонників поблизу Павлополя. Загалом з 18.30 до 19.00 по комендатурі "Сартана" було випущено понад 40 снарядів. Ушкоджено будівлі та частково техніку. Особовий склад в нормі. Троє бійців отримали легку контузію", - написав він на Facebook.
Нагадаємо, напередодні бойовики обстріляли з великокаліберної артилерії с. Сартана під Маріуполем Донецької області, обстріл почався в 18:05 і тривав півгодини.
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09 06 2017 06:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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