Бойовики обстріляли комендатуру "Сартана": троє військових постраждали

Внаслідок обстрілу по комендатурі "Сартана" троє українських військових отримали легку контузію.

Про це повідомив радник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

"З артилерійської зброї та мінометів російсько-терористичні війська обстріляли позиціїї прикордонників поблизу Павлополя. Загалом з 18.30 до 19.00 по комендатурі "Сартана" було випущено понад 40 снарядів. Ушкоджено будівлі та частково техніку. Особовий склад в нормі. Троє бійців отримали легку контузію", - написав він на Facebook.

Нагадаємо, напередодні бойовики обстріляли з великокаліберної артилерії с. Сартана під Маріуполем Донецької області, обстріл почався в 18:05 і тривав півгодини.