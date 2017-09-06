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Бойовики обстріляли комендатуру "Сартана": троє військових постраждали

Було випущено понад 40 снарядів
Внаслідок обстрілу по комендатурі "Сартана" троє українських військових отримали легку контузію.
Бойовики обстріляли комендатуру "Сартана": троє військових постраждали Фото: uapress.info

Про це повідомив радник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

"З артилерійської зброї та мінометів російсько-терористичні війська обстріляли позиціїї прикордонників поблизу Павлополя. Загалом з 18.30 до 19.00 по комендатурі "Сартана" було випущено понад 40 снарядів. Ушкоджено будівлі та частково техніку. Особовий склад в нормі. Троє бійців отримали легку контузію", - написав він на Facebook.

Нагадаємо, напередодні бойовики обстріляли з великокаліберної артилерії с. Сартана під Маріуполем Донецької області, обстріл почався в 18:05 і тривав півгодини.

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09 06 2017 06:49
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