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Бойовики обстріляли контрольний пост "Мар’їнка"

Обстріл вівся зі стрілецької зброї, підствольних гранатометів і мінометів
Бойовики ввечері 25 січня обстріляли КПВВ "Мар’їнка" в зоні проведення антитерористичної операції, постраждалих немає.
Бойовики обстріляли контрольний пост "Мар’їнка" КПВВ "Маріїнка". Фото: dpsu.gov.ua

Згідно з повідомленням, вчора бойовики обстрілювали КПВВ "Мар'їнку" зі стрілецької зброї, підствольних гранатометів і мінометів. Обстріл тривав з 21:30 до 23:30, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Вогонь вівся з боку лісосмуги тимчасово непідконтрольного н. п. Олександрівка.

Так як обстріл вівся пізно ввечері, пропускних дій на КПВВ не проводилося. Постраждалих серед цивільного населення і персоналу прикордонного відомства немає.

Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Нагадаємо, що контрольно-пропускний пункт "Мар'їнка" на Донеччині відновив роботу 5 грудня.

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