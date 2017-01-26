ПОЛІТИКА НОВИНИБойовики ввечері 25 січня обстріляли КПВВ "Мар’їнка" в зоні проведення антитерористичної операції, постраждалих немає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли контрольний пост "Мар’їнка"
Обстріл вівся зі стрілецької зброї, підствольних гранатометів і мінометів
КПВВ "Маріїнка". Фото: dpsu.gov.ua
Згідно з повідомленням, вчора бойовики обстрілювали КПВВ "Мар'їнку" зі стрілецької зброї, підствольних гранатометів і мінометів. Обстріл тривав з 21:30 до 23:30, повідомляє прес-служба ДПСУ.
Вогонь вівся з боку лісосмуги тимчасово непідконтрольного н. п. Олександрівка.
Так як обстріл вівся пізно ввечері, пропускних дій на КПВВ не проводилося. Постраждалих серед цивільного населення і персоналу прикордонного відомства немає.
Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.
Нагадаємо, що контрольно-пропускний пункт "Мар'їнка" на Донеччині відновив роботу 5 грудня.
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26 01 2017 10:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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