Бойовики обстріляли контрольний пост "Мар`їнка"
"Вогонь бойовики відкрили близько 21-ї години зі стрілецької зброї та АГС-17. Обстріл незаконні збройні формування вели з боку н.п. Олександрівка, що на непідконтрольній території", - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Ніхто з українських захисників не постраждав. Вогонь у відповідь не відкривався.
У ДПСУ зазначають, що російські найманці неодноразово здійснюють обстріли дорожніх коридорів та позицій, де несуть службу прикордонники. Загалом з початку року зафіксовано понад 30 обстрілів підрозділів Державної прикордонної служби України.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО бойовики 85 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті вісім українських військовослужбовців отримали поранення.
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