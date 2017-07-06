Бойовики обстріляли контрольний пост "Мар`їнка"

Ніхто з українських захисників не постраждав.

На Донеччині російсько-терористичні війська у вівторок знову обстрілювали позиції КП "Мар`їнка", де прикордонники несуть службу разом з військовослужбовцями ЗСУ.

"Вогонь бойовики відкрили близько 21-ї години зі стрілецької зброї та АГС-17. Обстріл незаконні збройні формування вели з боку н.п. Олександрівка, що на непідконтрольній території", - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Ніхто з українських захисників не постраждав. Вогонь у відповідь не відкривався.

У ДПСУ зазначають, що російські найманці неодноразово здійснюють обстріли дорожніх коридорів та позицій, де несуть службу прикордонники. Загалом з початку року зафіксовано понад 30 обстрілів підрозділів Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО бойовики 85 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті вісім українських військовослужбовців отримали поранення.