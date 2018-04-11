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Бойовики обстріляли контрольний пост "Мар'їнка"

На цей час в зоні ураження цивільних осіб не було, ніхто не постраждав
У суботу ввечері російсько-окупаційні війська обстріляли контрольний пост "Мар'їнка" на Донеччині.
Бойовики обстріляли контрольний пост "Мар Фото: 112.ua

"Учора о 18.25, ще до закінчення роботи контрольного пункту виїзду-виїзду "Мар’їнка", з боку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка, що неподалік Донецька, було відкрито прицільний вогонь з автоматів та кулеметів по позиціях підрозділів Об’єднаних сил", -  повідомляє в неділю Держприкордонслужба.

Під обстріл потрапив і контрольний пост "Мар’їнка", що розташований перед КПВВ і на якому прикордонники несуть службу разом з військовослужбовцями ЗСУ, зазначили у Держприкордонслужбі.

"Враховуючи, що російсько-окупаційні війська не реагують на неодноразові застереження про припинення збройних провокацій в районах діючих дорожніх коридорів через лінію розмежування та продовжують створювати реальну загрозу життю та здоров’ю мирних громадян, командування Об’єднаних сил, у суворій відповідності до законів України, вживатиме усіх можливих заходів для захисту прав і свобод цивільного населення та життєво важливих інтересів суспільства", - додали в Держприкордонслужбі.

Також, за день 3 листопада Об'єднані сили зафіксували 11 випадків порушення перемир'я незаконними збройними формуваннями на Донбасі. Двоє українських військових отримали поранення.

 
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04 11 2018 10:04
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