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Бойовики обстріляли КП "Мар'їнка", поранено військового

Бойовики застосували стрілецьку зброю калібру 7,62 мм
Проросійські бойовики у п'ятницю ввечері здійснили обстріл контрольного посту "Мар'їнка".
Бойовики обстріляли КП "Мар Фото: Reuters

Внаслідок цього поранення отримав український військовий.

Про це повідомляє прес-служба Краматорського прикордонного загону, яку цитує прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, обстріл відбувся з 21.20 до 21.52 з боку населеного пункту Олександрівка. Бойовики застосували стрілецьку зброю калібру 7,62 мм.

Під час обстрілу зазнав поранення середньої важкості військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, який ніс службу на КрП.

Нагадаємо, що під час обстрілу проросійськими бойовиками Авдіївки 2 березня 9 танкових снарядів влучили в будівлю спостережного посту української сторони Спільного центру з контролю та координації припинення вогню.

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03 03 2017 23:49
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