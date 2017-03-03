CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПроросійські бойовики у п'ятницю ввечері здійснили обстріл контрольного посту "Мар'їнка".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли КП "Мар'їнка", поранено військового
Бойовики застосували стрілецьку зброю калібру 7,62 мм
Фото: Reuters
Внаслідок цього поранення отримав український військовий.
Про це повідомляє прес-служба Краматорського прикордонного загону, яку цитує прес-центр АТО.
Згідно з інформацією, обстріл відбувся з 21.20 до 21.52 з боку населеного пункту Олександрівка. Бойовики застосували стрілецьку зброю калібру 7,62 мм.
Під час обстрілу зазнав поранення середньої важкості військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, який ніс службу на КрП.
Нагадаємо, що під час обстрілу проросійськими бойовиками Авдіївки 2 березня 9 танкових снарядів влучили в будівлю спостережного посту української сторони Спільного центру з контролю та координації припинення вогню.
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03 03 2017 23:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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